28 августа выйдет ремейк игры Mafia

Релиз состоится 28 августа 2020 года на PC, PS4 и Xbox One. По сообщениям разработчиков, геймеров ожидают новая графика, диалоги и геймплейные механики.

Оригинальная игра были выпущена в 2002 году, и была хорошо принята как критиками, так и игроками, а оценка на метакритике до сих пор держится на уровне 9.1 из 10.