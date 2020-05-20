Депутаты попросили губернатора Петербурга 150 Га для кампуса СПбГУ Депутаты попросили губернатора Петербурга 150 Га для кампуса СПбГУ спецпроект
Санкт-Петербург +23 погода в Петербурге
Доллар 69.12
Евро 78.52
Юань 9.78
Технологии

28 августа выйдет ремейк игры Mafia

Технологии
Вчера на официальном Youtube-канале компании 2k Games состоялся анонс ремейка игры Mafia.

Релиз состоится 28 августа 2020 года на PC, PS4 и Xbox One. По сообщениям разработчиков, геймеров ожидают новая графика, диалоги и геймплейные механики.

Оригинальная игра были выпущена в 2002 году, и была хорошо принята как критиками, так и игроками, а оценка на метакритике до сих пор держится на уровне 9.1 из 10.
Темы:
Материалы по теме
Сообщи о важном
 
Человек города Человек города: Татьяна и Руслан, юрист и шеф-повар, 32 года Сколько стоит образование?
Самое читаемое

Фоторепортажи

Последние новости
© 2012–2020 ok-inform.ru - «Общественный контроль» Вся информация, размещенная на веб-сайте ok-inform.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и международными соглашениями. Использование материалов, объемом менее 500 знаков, возможно только с активной ссылкой на ok-inform.ru. Использование материалов, объемом более 500 знаков, возможно только с письменного разрешения редакции ok-inform.ru. Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет. 18+
Яндекс.Метрика