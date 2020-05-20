Технологии
28 августа выйдет ремейк игры Mafia
Релиз состоится 28 августа 2020 года на PC, PS4 и Xbox One. По сообщениям разработчиков, геймеров ожидают новая графика, диалоги и геймплейные механики.
Оригинальная игра были выпущена в 2002 году, и была хорошо принята как критиками, так и игроками, а оценка на метакритике до сих пор держится на уровне 9.1 из 10.
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