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Технологии

Вышел ремастер шутера Saints Row The Third

Технологии
Немецкое издательство Deep Silver выпустило обновлённую версию игры Saints Row The Third, вышедшей 2011. Saints Row The Third Remastered уже доступна для покупки в Epic Games Store, Play Station Store и Microsoft Store.

Оптимизацию прошли освещение и детализация, включая отражения, были переработаны анимации и добавлены текстуры в высоком разрешении.

Deep Silver подвергла переработке для современных игровых платформ именно третью часть франшизы Saints Row, потому что ее игроки оценили выше других. Всего, начиная с 2006 года, в серии было выпущено пять полноценных боевиков. Еще одна часть находится сейчас в разработке.

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