Технологии
Вышел ремастер шутера Saints Row The Third
Оптимизацию прошли освещение и детализация, включая отражения, были переработаны анимации и добавлены текстуры в высоком разрешении.
Deep Silver подвергла переработке для современных игровых платформ именно третью часть франшизы Saints Row, потому что ее игроки оценили выше других. Всего, начиная с 2006 года, в серии было выпущено пять полноценных боевиков. Еще одна часть находится сейчас в разработке.
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