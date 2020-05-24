Вышел ремастер шутера Saints Row The Third

Оптимизацию прошли освещение и детализация, включая отражения, были переработаны анимации и добавлены текстуры в высоком разрешении.

Deep Silver подвергла переработке для современных игровых платформ именно третью часть франшизы Saints Row, потому что ее игроки оценили выше других. Всего, начиная с 2006 года, в серии было выпущено пять полноценных боевиков. Еще одна часть находится сейчас в разработке.