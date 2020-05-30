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Технологии

Вышло крупное обновление Windows 10, которое лучше не устанавливать

Технологии
Обновление Windows 10 2004 Обновление Windows 10 2004 Новое обновление Windows 10 May 2020 Update содержит большое количество недочетов, а в некоторых случает блокирует само себя. В корпорации Microsoft обещают исправить все в самое ближайшее время.

Несмотря на необходимость своевременной установки всех крупных обновлений операционной системы, с обновлением до версии Windows 10 2004 лучше не торопиться. Об этом сообщают и все ведущие компьютерные эксперты и сами авторы «апдейта». Причина проста и привычна для Microsoft – несмотря на долгое предварительное тестирование, начавшееся еще несколько месяцев назад, финальная версия обновления содержит большое количество ошибок, большинство из которых может серьезно испортить жизнь рядовому пользователю.

Не обошлось и без казусов. В некоторых случаях попытку установить обновление блокирует встроенная служба «Безопасность Windows», считая данное действие небезопасным. Кроме того, проблемы ждут обладателей звуковых карт производства Conexant и Synaptics, некоторых владельцев видеокарт Nvidia и пользователей устройств использующих порт Thunderbolt. В список возможных проблем после установки обновления так же вошли незапланированная перезагрузка или зависание компьютера.

По предварительной оценке, на устранение всех недочетов у Microsoft уйдет несколько недель, поэтому установку «майского» обновления лучше отложить до середины июля.

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