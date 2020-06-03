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Технологии

Компании Google предъявили иск за незаконный сбор данных

Технологии
2 июля компании был предъявлен коллективный иск с обвинениями в незаконном сборе данных о пользователях и вторжении в их личную жизнь.

Люди утверждают, что компания использует сервис для создания статистики посещения интернет-сайтов Google Analytics, менеджер рекламы Google Ad Manager и другие приложения, установленные на смартфонах, даже если пользователь находится в анонимном режиме, пишет Reuters.

В случае, если это подтвердится, компании придётся оплатить штраф 5 миллиардов долларов.

Представители Google аргументируют сбор информации тем, что при открытии браузера некоторые сайты автоматически получают данные об активности пользователя.

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