Технологии
Компании Google предъявили иск за незаконный сбор данных
Люди утверждают, что компания использует сервис для создания статистики посещения интернет-сайтов Google Analytics, менеджер рекламы Google Ad Manager и другие приложения, установленные на смартфонах, даже если пользователь находится в анонимном режиме, пишет Reuters.
В случае, если это подтвердится, компании придётся оплатить штраф 5 миллиардов долларов.
Источник: https://runews24.ru/internet/03/06/2020/061c5348320caf09902dda77e23a0f2a?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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Представители Google аргументируют сбор информации тем, что при открытии браузера некоторые сайты автоматически получают данные об активности пользователя.
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