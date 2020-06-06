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Технологии

Игры EA вернулись в Steam

Технологии
В Steam вновь доступны игры Electronic Arts. Множество игры стало доступно для покупки со скидкой.
Теперь в магазине доступны Unravel, Need for Speed Rivals, Fe, Sea of Solitude, Dragon Age 2, Crysis 3 со скидками вплоть до 60%.
 
Каталог магазина продолжает обновляться, поэтому пользователям стоит следить за пополнениями. Не исключено, что в ближайшее время станут доступны The Sims 4, Titanfall 2, Battlefield.
 
Их поклонникам стоит поторопиться, ведь в ближайшее время в Steam могут добавить платную подписку.
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