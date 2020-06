Игры EA вернулись в Steam

Теперь в магазине доступны Unravel, Need for Speed Rivals, Fe, Sea of Solitude, Dragon Age 2, Crysis 3 со скидками вплоть до 60%.

Каталог магазина продолжает обновляться, поэтому пользователям стоит следить за пополнениями. Не исключено, что в ближайшее время станут доступны The Sims 4, Titanfall 2, Battlefield.

Их поклонникам стоит поторопиться, ведь в ближайшее время в Steam могут добавить платную подписку.