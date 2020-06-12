Технологии
Прошла презентация Play Station 5
Новая игровая консоль будет выпускаться в чёрно-белой расцветке, с возможносью распологать её горизонтально и вертикально. В дизайне превалирует белый цвет, что необычно для консолей, выпускаемых Sony.
Уже известно, что Grand Theft Auto V, Gran Turismo 7, Hitman III и восьмая часть Resident Evil будут доступны для игры на новой консоли.
Выпуск новой консоли для продажи ожидается не позднее 2020 года.
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