Прошла презентация Play Station 5

Новая игровая консоль будет выпускаться в чёрно-белой расцветке, с возможносью распологать её горизонтально и вертикально. В дизайне превалирует белый цвет, что необычно для консолей, выпускаемых Sony.

Уже известно, что Grand Theft Auto V, Gran Turismo 7, Hitman III и восьмая часть Resident Evil будут доступны для игры на новой консоли.

Выпуск новой консоли для продажи ожидается не позднее 2020 года.