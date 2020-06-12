Депутаты попросили губернатора Петербурга 150 Га для кампуса СПбГУ Депутаты попросили губернатора Петербурга 150 Га для кампуса СПбГУ спецпроект
Санкт-Петербург +23 погода в Петербурге
Доллар 69.12
Евро 78.52
Юань 9.78
Технологии

Прошла презентация Play Station 5

Технологии
Компания Sony провела презентацию новой игровой приставки Play Station 5.

Новая игровая консоль будет выпускаться в чёрно-белой расцветке, с возможносью распологать её горизонтально и вертикально. В дизайне превалирует белый цвет, что необычно для консолей, выпускаемых Sony.

Уже известно, что Grand Theft Auto V, Gran Turismo 7, Hitman III и восьмая часть Resident Evil будут доступны для игры на новой консоли.

Выпуск новой консоли для продажи ожидается не позднее 2020 года.

Темы:
Материалы по теме
Сообщи о важном
 
Человек города Человек города: Екатерина, мама двоих детей, 35 лет Планируете ли вы посмотреть фильм «Матильда»?
Самое читаемое

Фоторепортажи

Последние новости
© 2012–2020 ok-inform.ru - «Общественный контроль» Вся информация, размещенная на веб-сайте ok-inform.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и международными соглашениями. Использование материалов, объемом менее 500 знаков, возможно только с активной ссылкой на ok-inform.ru. Использование материалов, объемом более 500 знаков, возможно только с письменного разрешения редакции ok-inform.ru. Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет. 18+
Яндекс.Метрика