В Apple Pay добавлена поддержка Единой карты петербуржца
Счастливым обладателям Единой карты петербуржца и устройств с яблочным логотипом стал доступен сервис бесконтактной оплаты Apple Pay. Сам процесс добавления Единой карты петербуржца в фирменное приложение Wallet ничем не отличается от добавления любой другой карты оплаты. Правда, на сегодняшний день добавить петербургскую скидочную карту в свой кошелек смогут только клиенты Сбербанка и ВТБ. Ранее поддержка ЕКП была добавлена в платежные системы Samsung Pay, Sber Pay и Mir Pay
Всего с проектом Единой карты петербуржца сотрудничают более 350 организаций, предоставляющих скидки на свои товары и услуги. Однако самой популярной скидкой по-прежнему остается скидка на проезд в метро, благодаря которой одна поездка в петербургской подземке обходится всего в 33 рубля.
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