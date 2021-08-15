В сентябре порт Lightning может оказаться под запретом

После его принятия под ударом окажется продукция компании Apple, где в качестве разъема для зарядки используется проприетарный Lightning. Вместо него, согласно новому законопроекту, во всей продаваемой на территории Евросоюза продукции, должен быть использован разъем USB Type-C, уже несколько лет успешно используемый в большинстве смартфонов на базе Android, во всех умных часах, беспроводных наушниках и других электронных устройствах, включая ультрабуках.

По сообщению Reuters компания Apple три года противостояла новому закону, ссылаясь на то, что принудительное использование единого для всех устройств зарядного порта «остановит инновации» и увеличит количество электронных отходов, из-за массового перехода пользователей их продукции на новые кабеля и зарядки. Однако последние исследования и естественное распространение устройств с Type-C показало, что универсализация разъема не увеличит, а значительно сократит количество отходов и убережет европейских пользователей от чрезмерных трат на фирменную продукцию Apple.

В тоже время устройства Apple, продаваемые вне Евросоюза, в том числе в России, будут как и прежде выпускаться с разъемом Lightning, потому что продажа дешевых в производстве, но дорогих на полках магазинов кабелей и переходников с эксклюзивным разъемом ежегодно приносит американской корпорации многомиллионную прибыль.