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Технологии

В сентябре порт Lightning может оказаться под запретом

Технологии
Фирменный порт Apple в сентябре может оказаться под запретом Фирменный порт Apple в сентябре может оказаться под запретом Закон о едином форм-факторе для всех зарядных устройств разрабатываемый Еврокомиссией с 2018 года скорее всего вступит в силу уже в сентябре.

После его принятия под ударом окажется продукция компании Apple, где в качестве разъема для зарядки используется проприетарный Lightning. Вместо него, согласно новому законопроекту, во всей продаваемой на территории Евросоюза продукции, должен быть использован разъем USB Type-C, уже несколько лет успешно используемый в большинстве смартфонов на базе Android, во всех умных часах, беспроводных наушниках и других электронных устройствах, включая ультрабуках.

По сообщению Reuters компания Apple три года противостояла новому закону, ссылаясь на то, что принудительное использование единого для всех устройств зарядного порта «остановит инновации» и увеличит количество электронных отходов, из-за массового перехода пользователей их продукции на новые кабеля и зарядки. Однако последние исследования и естественное распространение устройств с Type-C показало, что универсализация разъема не увеличит, а значительно сократит количество отходов и убережет европейских пользователей от чрезмерных трат на фирменную продукцию Apple.

В тоже время устройства Apple, продаваемые вне Евросоюза, в том числе в России, будут как и прежде выпускаться с разъемом Lightning, потому что продажа дешевых в производстве, но дорогих на полках магазинов кабелей и переходников с эксклюзивным разъемом ежегодно приносит американской корпорации многомиллионную прибыль.

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