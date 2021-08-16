Intel объявила о выпуске дискретных видеокарт в начале 2022 года

Непривычная для калифорнийской компании продукция будет выпускаться под отдельной маркой Intel Arc, а первая серия видеокарт получила название Alchemist (Алхимик). Изначально дебют на рынке дискретных видеокарт планировался на конец 2021, но сложности с поставкой комплектующих сдвинули эти планы на начало следующего года.

Первые в новой линейке видеокарты будет основаны на микроархитектуре Intel Xe HPG, с производительностью, теоретически близкой к Nvidia GeForce RTX 3070. Все графические процессоры серии Alchemist будут поддерживать аппаратную трассировку лучей, суперсэмплинг на основе искусственного интеллекта и DirectX 12 Ultimate.

Кроме презентации серии Alchemist компания Intel анонсировала выпуск следующих поколений своего графического оборудования. В будущем линейку видеокарт дополнят устройства под кодывыми названиями Battlemage, Celestial и Druid. Технические подробности о новых поколениях и более подробную информацию об Alchemist представители Intel обещали обнародовать до конца месяца.