Вышла тестовая версия Windows 10 Sun Valley

Основной акцент в сборке с романтическим названием «Солнечная долина» сделан на исправление многочисленных ошибок, однако не обошлось и без нововведений. Так, после установки обновления станет доступен стандарт WPA3 H2E повышающий безопасность беспроводного соединения, пользователи Windows Hello для бизнеса смогут использовать упрощённый вход без пароля, кроме того, будет добавлена поддержка графических вычислений в подсистеме Windows для Linux.

В Microsoft отмечают, что у многих пользователей после установки новой версии страница настроек Центра обновления Windows может зависнуть. Для исправления этой ошибки необходимо закрыть и повторно открыть страницу настроек.