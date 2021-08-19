Технологии
Вышла тестовая версия Windows 10 Sun Valley
Основной акцент в сборке с романтическим названием «Солнечная долина» сделан на исправление многочисленных ошибок, однако не обошлось и без нововведений. Так, после установки обновления станет доступен стандарт WPA3 H2E повышающий безопасность беспроводного соединения, пользователи Windows Hello для бизнеса смогут использовать упрощённый вход без пароля, кроме того, будет добавлена поддержка графических вычислений в подсистеме Windows для Linux.
В Microsoft отмечают, что у многих пользователей после установки новой версии страница настроек Центра обновления Windows может зависнуть. Для исправления этой ошибки необходимо закрыть и повторно открыть страницу настроек.
- Появилась возможность установить Windows 11 на старые компьютеры
- Опубликованы системные требования Halo Infinite
- Стандартные приложения в Windows 11 изменят свой дизайн
- Вышло крупное обновление Windows 10, которое лучше не устанавливать
- Microsoft создала облачный суперкомпьютер для тренировки искусственного интеллекта
- Появилась возможность установить Windows 11 на старые компьютеры
- Опубликованы системные требования Halo Infinite
- На военно-патриотическом форуме «Армия-2021» представили бюджетный компьютер на базе процессора Эльбрус
- Intel объявила о выпуске дискретных видеокарт в начале 2022 года
- В сентябре порт Lightning может оказаться под запретом
- Кого из футболистов позовет в сборную Карпин
- Почему пропаганда гомосексуализма - опаснейшая тенденция современности
- Власти найдут неучтенных собственников дачных домиков и участков
- В Госдуму поступил законопроект о возможности изменения стоимости контрактов на строительство
- За неправильную парковку во дворах Петербурга будут штрафовать
- Министр просвещения опроверг слухи об обязательной вакцинации школьников к 1 сентября
- Республика Узбекистан наградила Валентину Матвиенко орденом дружбы
- Сердар Азмун переходит в Лион
- Появилась возможность установить Windows 11 на старые компьютеры
- Названы самые популярные российские фильмы последних лет