Общественным инициативам прописали долгий путь Общественным инициативам прописали долгий путь спецпроект
Санкт-Петербург +18 погода в Петербурге
Доллар 73.99
Евро 87.03
Юань 1.14
Технологии

На военно-патриотическом форуме «Армия-2021» представили бюджетный компьютер на базе процессора Эльбрус

Технологии
Бюджетный компьютер на базе процессора Эльбрус Бюджетный компьютер на базе процессора Эльбрус Новинку представил концерн «Автоматика», являющийся частью госкорпорации «Ростех». В основе прототипа будущего компьютера, ориентированного на массовый сегмент, лежит процессор Эльбрус-2С3.

Это первая попытка выпустить компьютер на базе отечественного процессора для рядовых пользователей. Ранее подобные решение были ориентированы только на военный сегмент и большие госкорпорации. Представители «Автоматики» утверждают, что их компьютер имеет высокую производительность при небольших габаритах и обеспечивает высокую защиту информации за счет российской разработки вычислительных ядер. Подробности «российской разработки» ядер в корпорации не сообщили, хотя известно, что ядра процессора основаны на архитектуре, лицензируемой у британской компании Arm.

«Это настольный офисный компьютер, с возможностью запуска приложений в двоичных кодах для зарубежных процессоров Intel и AMD» - концерн «Автоматика»

Заявления о высокой производительности нового российского компьютера вызывают сильные опасения, потому что сама архитектура, на которой основан процессор Эльбрус-2С3 технически устарела лет пять назад и ожидать от морально устаревшего двухъядерного процессора адекватной производительности в 2021 году как минимум странно.

Стоимость новинки, ориентированной на бюджетный сегмент, названа не была.

Темы:
Материалы по теме
Сообщи о важном
 
Человек города Человек города: Евгений, пиарщик, 24 года Революция - двигатель прогресса?
Самое читаемое

Фоторепортажи

Последние новости
© 2012–2021 ok-inform.ru - «Общественный контроль» Вся информация, размещенная на веб-сайте ok-inform.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и международными соглашениями. Использование материалов, объемом менее 500 знаков, возможно только с активной ссылкой на ok-inform.ru. Использование материалов, объемом более 500 знаков, возможно только с письменного разрешения редакции ok-inform.ru. Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет. 18+