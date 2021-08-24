На военно-патриотическом форуме «Армия-2021» представили бюджетный компьютер на базе процессора Эльбрус
Это первая попытка выпустить компьютер на базе отечественного процессора для рядовых пользователей. Ранее подобные решение были ориентированы только на военный сегмент и большие госкорпорации. Представители «Автоматики» утверждают, что их компьютер имеет высокую производительность при небольших габаритах и обеспечивает высокую защиту информации за счет российской разработки вычислительных ядер. Подробности «российской разработки» ядер в корпорации не сообщили, хотя известно, что ядра процессора основаны на архитектуре, лицензируемой у британской компании Arm.
«Это настольный офисный компьютер, с возможностью запуска приложений в двоичных кодах для зарубежных процессоров Intel и AMD» - концерн «Автоматика»
Заявления о высокой производительности нового российского компьютера вызывают сильные опасения, потому что сама архитектура, на которой основан процессор Эльбрус-2С3 технически устарела лет пять назад и ожидать от морально устаревшего двухъядерного процессора адекватной производительности в 2021 году как минимум странно.
Стоимость новинки, ориентированной на бюджетный сегмент, названа не была.
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