Опубликованы системные требования Halo Infinite
Долгожданная «стрелялка» станет доступна для скачивания и покупки в офлайн магазинах 8 декабря 2021 года, но поиграть в нее смогут далеко не все фанаты серии, потому что опубликованные системные требования, даже в минимальной конфигурации заставляют задуматься о существенном апгрейде.
Минимальные системные требования для запуска Halo Infinite на компьютере следующие:
Операционная система: Windows 10
Процессор: Intel Core i5-4440 или AMD FX-8370
Видеокарта: AMD Radeon RX 570 или NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
Оперативная память: 8 гигабайт
Место на жестком диске: 50 гигабайт
Несмотря на то, что список включает в себя не самое современное и мощное оборудование, стоимость одной только видеокарты Radeon RX 570 на вторичном рынке начинается от 20 000 рублей.
Рекомендованные системные требования еще суровее:
Операционная система: Windows 10
Процессор: Intel i7-9700k и AMD Ryzen 7 3700X
Видеокарта: Radeon RX 5700 XT или Nvidia RTX 2070
Оперативная память: 16 гигабайт
В этом варианте процессор Intel i7-9700k обойдется в 25 тысяч рублей, а за Nvidia RTX 2070 с Авито придется выложить не меньше 65 тысяч. При таких требованиях обладателям слабых компьютеров или желающим поиграть в новый Halo с хорошими настройками проще купить Xbox, который обойдется дешевле видеокарты.
Напомним, что Halo Infinite выйдет на компьютерах и приставках Xbox One и Xbox Series.
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