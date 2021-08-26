Цена на iPhone SE 2020 в России обновила исторический минимум
Несмотря на то, что iPhone SE 2020 на старте продаж оценивался в 40 тысяч рублей, он быстро снискал популярность среди российских поклонников яблочной продукции. Причиной тому стал привычный для многих «классический» дизайн с механической кнопкой Home и компактные размеры устройства, оснащённого маленьким по современным меркам 4,7 дюймовым экраном.
Несмотря на то, что в линейке SE компания Apple предлагает максимально упрощенный устройства, аппарат 2020 года оснащен современным процессором A13 Bionic и более чем достаточными для хорошо оптимизированной iOS тремя гигабайтами оперативной памяти. Такая техническая начинка позволяет компании из Купертино максимально долго поддерживать жизненный цикл устройства. Apple уже анонсировала, что выходящая осенью операционная система iOS 15 будет работать не только на флагманских устройствах, но и на iPhone SE 2020.
Учитывая, что данная модель снята производства и на данный момент Apple распродает складские остатки, а также то, что текущая стоимость данного смартфона начинается от 33 тысяч рублей в Москве и 34 тысяч в Петербурге, желающим максимально недорого обновить свой старый iPhone стоит поторопиться с покупкой.
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