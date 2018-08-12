HTC обновит до Android P почти все свои смартфоны

Компания HTC вслед за другими ведущими производителями смартфонов опубликовала список устройств, которые получат обновление до Android P. Согласно информации, появившейся в официальном twitter аккаунте тайваньской корпорации, новую версию операционной системы получат модели U11+, U11, U11 life и U12+. Тех, кто не следит за линейкой смартфонов от HTC столь короткий список не должен вводить в заблуждение. По сути, это все актуальные на сегодняшний день устройства от HTC. При этом даты выпуска обновлений на сегодняшний день официально не объявлены и владельцам вышеупомянутых моделей остается только ждать и надеется, что инженеры HTC не станут затягивать с выпуском обновлений.

Напомним, что ранее стало известно, что мобильная операционная система Android P будет выпущена уже в конце августа.