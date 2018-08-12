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Технологии

HTC обновит до Android P почти все свои смартфоны

Технологии
Владельцы смартфонов HTC узнали ответ на вопрос, который волнует абсолютно всех пользователей Android смартфонов перед выходом новой версии мобильной операционной системы.

Компания HTC вслед за другими ведущими производителями смартфонов опубликовала список устройств, которые получат обновление до Android P. Согласно информации, появившейся в официальном twitter аккаунте тайваньской корпорации, новую версию операционной системы получат модели U11+, U11, U11 life и U12+. Тех, кто не следит за линейкой смартфонов от HTC столь короткий список не должен вводить в заблуждение. По сути, это все актуальные на сегодняшний день устройства от HTC. При этом даты выпуска обновлений на сегодняшний день официально не объявлены и владельцам вышеупомянутых моделей остается только ждать и надеется, что инженеры HTC не станут затягивать с выпуском обновлений.

Напомним, что ранее стало известно, что мобильная операционная система Android P будет выпущена уже в конце августа.

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