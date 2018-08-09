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Технологии

Новый смартфон от Google получит всего 4 гигабайт оперативной памяти

Технологии
Техническая информация о готовящемся к выходу новом флагманском смартфоне Google Pixel 3 XL была замечена в одной из популярных программ для тестирования и оценки производительности мобильных платформ.

Техническая информация о готовящемся к выходу новом флагманском смартфоне Google Pixel 3 XL была замечена в одной из популярных программ для тестирования и оценки производительности мобильных платформ.

К великому сожалению поклонников продукции Google, новые смартфоны линейки Pixel, которые обычно отличаются не только тем, что первыми получают новые версии Android, но и хорошей технической составляющей, в этот раз будут весьма скромны в плане железа. Основой готовящегося к скорому появлению на полках магазинов Google Pixel 3 XL будет являться достаточно мощный процессор Snapdragon 845, а вот в помощь ему инженеры поискового гиганта выделили всего 4 гигабайта оперативной памяти. Для аппаратов среднего уровня это достойный объем, однако, если речь идет о флагманском устройстве, то такого количества памяти явно недостаточно, особенно учитывая тот факт, что у конкурирующих устройств установлено от 6 до 8 гигабайт ОЗУ.

Кроме того, подтвердилась информация о том, что Pixel 3 будет обладать экраном с разрешением 2960 x 1440 пикселей и соотношением сторон 18,5:9. Напомним, что старт продаж новинки от Google запланирован на 4 октября.

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