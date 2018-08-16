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Технологии

В процессорах Intel обнаружили три новые критические уязвимости

Технологии
Проблемы с безопасностью у крупнейшего производителя процессоров продолжаются. Новые проблемы с безопасностью процессоров являются отголосками январского «чипокалипсиса», стоившего компании огромных финансовых и репутационных убытков.

Напомним, что в начале года специалисты по компьютерной безопасности обнаружили критические уязвимости во всех процессорах Intel выпущенных за последнее десятилетие. Причем, проблемы были на уровне железа, что делало невозможным их решение программными методами со стороны Intel. В результате производители всех операционных систем были вынуждены выпускать патчи, устраняющие эти уязвимости на уровне ОС, что привело к резкому падению производительности, в отдельных задачах достигавшей 35 процентов.

Сегодня стало известно об обнаружении еще трех критических уязвимостей, по своему механизму похожих на найденные в январе. Новый набор уязвимостей получил общее имя L1TF. На сегодняшний день существующие патчи, устраняющие две уязвимости из трех. Лекарство от третьей на данный момент разработать не удалось, однако представители Intel утверждают, что ее эксплуатация возможна исключительно в условиях крупных дата-центров и рядовых пользователей она не затронет.

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