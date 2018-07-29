Гофрокартон – незаметный и незаменимый герой

Отправляясь за покупками, вы обязательно встретите героя сегодняшней статьи, ведь неважно, что вы покупаете, будь это стул из известного шведского магазина или огромный пятидесятидюймовый телевизор, можете быть на сто процентов уверены в том, что он будет упакован в коробку из гофрокартона. При этом многие ошибочно полагают, что гофрокартон появился в восьмидесятых годах прошлого века, что в корне неверно.

История гофрокартона

В это сложно поверить, но гофрокартон был запатентован американским бизнесменом Оливером Лонгом полтора века назад, в 1874 году. А если говорить про его предшественницу – гофрированную бумагу, то она используется еще дольше, с 1856 года. За прошедшие полтора столетия гофрокартон за счет своих неоспоримых преимуществ прочно занял позицию самого распространенного упаковочного материала в мире и сегодняшний день картонные короба являются по сути стандартом де-факто в мире упаковки. В нашей стране гофрокартон производился с 1907 года, однако после октябрьской революции его производство было полностью прекращено и возобновилось только в начале восьмидесятых годов.

Плюсы гофрокартона

Главным плюсом с точки зрения производителя является экономическая выгода использования упаковки из гофрокартона. Этот материал достаточно крепок, чтобы служить упаковочным материалом для большинства товаров массового потребления, при этом он легок, что позволяет сэкономить на перевозке упакованной продукции, а сами гофрокороба приобретаются в разобранном виде и занимают минимальное количество места. Конечно, существуют ситуации, когда требуются сразу готовые гофрокороба, но это скорее исключение из правил.

С точки зрения потребителя на первое место выходит удобство использования упаковки из гофрокартона. И если любой квартирный переезд без привычных коробок светло-коричневого цвета невозможно представить еще с советских времен, то в последнее время их можно встретить не только в строительных магазинах, но и почти во всех крупных продуктовых сетях, потому что многие товары, при условии приобретения их большого количества, гораздо удобнее упаковывать в картонную коробку, нежели в пластиковый пакет.

Экологичность

Это преимущество заслуживает отдельного пункта, ведь гофрокартон абсолютно экологичен, всегда изготовляется из полностью возобновляемого природного сырья и легко перерабатывает или утилизируется без какого-либо вреда для окружающей среды. Ближайшим по популярности в сфере упаковки конкурентом гофрокартона является полиэтилен, который обладает прямо противоположными качествами – производится химическим путем, не разлагается в природе и не поддается утилизации без вреда окружающей среды.

Надеемся, что когда в следующий раз вы решите купить гофрокороб в строительном магазине, чтобы перевезти вещи на дачу или закажите пиццу с доставкой на дом, которую привезут в упаковке из гофрокартона, вы вспомните эту статью и отдадите должное незаметному и незаменимому герою, который безотказно служит человечеству уже вторую сотню лет.