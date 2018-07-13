Яндекс.Смартфон

Казалось бы, что после презентации умной колонки от Яндекса прошло совсем немного времени. Еще не утихли разговоры об очередях за ней или о жадных перекупщиках, продающих Яндекс.Станцию в четыре раза дороже номинала, как в прессу просочились сведения о том, что Яндекс планирует выпустить собственный смартфон.

На сегодняшний день сведений о планирующейся новике практически нет, однако уже известно, что модель будет носить официальное и достаточно неприглядное название YNDX-000SB, а выпускать этот смартфон будет акционерное общество Yandex Services AG.

Напомним, что собственная линейка смартфонов есть и у крупнейшего мирового поисковика. Серия Google Nexus включает в себя не только телефоны, но и планшеты и известна не только тем, что оснащается чистой операционной системой Android с максимально долгой технической поддержкой и обновлениями, но и тем, что с каждым годом продукты этой линейки становятся все дороже и выпускаются разными вендорами, такими как Asus или HTC.