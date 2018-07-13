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Технологии

Яндекс.Смартфон

Технологии
Крупнейший российский поисковик получил разрешение на продажу на территории Евразийского экономического союза смартфона собственного производства.

Казалось бы, что после презентации умной колонки от Яндекса прошло совсем немного времени. Еще не утихли разговоры об очередях за ней или о жадных перекупщиках, продающих Яндекс.Станцию в четыре раза дороже номинала, как в прессу просочились сведения о том, что Яндекс планирует выпустить собственный смартфон.

На сегодняшний день сведений о планирующейся новике практически нет, однако уже известно, что модель будет носить официальное и достаточно неприглядное название YNDX-000SB, а выпускать этот смартфон будет акционерное общество Yandex Services AG.

Напомним, что собственная линейка смартфонов есть и у крупнейшего мирового поисковика. Серия Google Nexus включает в себя не только телефоны, но и планшеты и известна не только тем, что оснащается чистой операционной системой Android с максимально долгой технической поддержкой и обновлениями, но и тем, что с каждым годом продукты этой линейки становятся все дороже и выпускаются разными вендорами, такими как Asus или HTC.

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