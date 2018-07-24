Российские ученые пытаются конкурировать с Boston Dynamics

К компании Boston Dynamics можно смело применять эпитет «легендарная». Ее изобретения не только собирают десятки миллионов просмотров на Youtube, но и заставляют многих задумываться о сюжетах научно-фантастических фильмов о восстании роботов. Впрочем, не стоит забывать, что их удивительные механизированные создания, умеющие передвигаться по бездорожью и переносить до двухсот килограмм полезных грузов созданы не на потеху публике, а по заказу американских военных ведомств.

Конкуренция к бостонцам пришла «откуда не ждали». Фонд перспективных исследований объявил о создании аналога роботов Boston Dynamics по заказу нескольких государственных служб. По заявлениям разработчиков, российский робот умеет передвигаться по пересеченной местности, преодолевать лестницы и другие препятствия. Правда, на текущий момент никаких подтверждений его существования, ровно, как и фотографий российского чудо-робота опубликовано не было. Кроме того, неизвестно, какие именно службы являются заказчиками этих роботов. Остается надеется, что в ближайшее время инженеры ФПИ продемонстрируют результат своих трудов журналистам и другим заинтересованным гражданам.