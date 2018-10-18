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Технологии

Google перестанет навязывать свои сервисы в Android, но заплатят за это пользователи

Технологии
Этим летом Европейская антимонопольная комиссия оштрафовала Google на 4 миллиарда евро за то, что все продаваемые смартфоны на базе мобильной операционной системы Android идут в комплекте с предустановленным программных обеспечением от Google, таким как браузер Chrome или магазин приложений Google Play.

Реакция Google на столь серьезный штраф и крайне невыгодное для себя решение удивила большинство экспертов, потому что отныне все производители, реализующие свои Android смартфоны на территории Европе, будут вынуждены лицензировать все вышеупомянутые сервисы. И если браузер Chrome можно легко заменить на один из аналогов, то отсутствие Google Play лишит смартфон функционала по быстрой и удобной установке новых приложений. Получается, что производители будут вынуждены платить Google как минимум за Google Play и, чтобы компенсировать убытки, будут закладывать стоимость лицензии в конечную стоимость устройства. В результате, штраф наложенный на Google Еврокомиссией будут вскладчину выплачивать жители Европы.

Известно, что корпорация Google уже подала апелляцию на это решение Еврокомиссии и есть небольшая вероятность, что ей удастся склонить решение антимонопольного комитета в свою сторону и отменить запрет на предустановленное ПО или снизить размер штрафа. В противном случае, получится, что Еврокомиссия оштрафует тех, чьи интересы должна защищать.

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