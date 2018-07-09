Греющие кабели в строительстве

Греющие кабели активно применяются для обогрева кровли, систем водостока, водопровода или для подогрева полов, ступеней, дорожек и тротуаров. В зависимости от вида размещения кабели могут располагаться как внутри конструкции, так и снаружи. Для сложных условий, где велика вероятность соприкосновения с нежелательными химическими веществами либо там, где наблюдаются повышенные температуры и есть риск взрыва, используются кабели с усиленными возможностями (https://elix.ru/greyushhij-kabel/raychem/xpi/xpi-1.1-cl-(eex-e-ii)-(1244-000201)/). В приведенном выше каталоге представлены изделия, которые способны длительное время выдерживать температуру в 260 градусов. А монтировать такие живучие устройства можно даже при температуре в -60 градусов по Цельсию.

Виды греющих кабелей и их особенности

Все греющие кабели разделяются на два вида: резистивные и саморегулирующиеся. В первом случае нагревание устройства происходит равномерно, по всей длине. Установка такого кабеля требует высокой квалификации монтажников и неукоснительного выполнения всех инструкций, но зато это наиболее дешевый вариант. Этот тип кабеля нельзя резать — необходимо сразу приобретать кабель той длинны, которая отвечает требованиям проекта.

Саморегулирующийся кабель работает по-другому: он реагирует на состояние окружающей среды, а потому по-разному нагревается на разных участках. Это очень удобно при работе на больших территориях с различными температурными показателями. А еще такое изделие можно устанавливать только на отдельные части системы — например, только на тот участок трубопровода, который больше подвержен замерзанию. Это решение менее требовательно к установке, но стоит значительно дороже. А еще саморегулирующиеся кабели отличаются экологичностью, что достаточно важно для последующей долгой эксплуатации.

Греющие кабели в промышленности

Такие кабели активно используются и в промышленности. Например, если нужно обеспечить качественные условия хранения для нефтепродуктов, химических веществ или даже простой воды. Они применяются для трубопроводов и емкостей различных размеров. В промышленной сфере получили распространение и резистивные, и саморегулирующиеся кабели. Если условия далеки от стандартных, используются модели специального назначения — с дополнительной защитой и усиленными характеристиками. Разнообразие предложений на рынке позволяет подобрать решение, которое на 100% отвечает каждой конкретной ситуации.

Несмотря на кажущуюся простоту греющие кабели являются незаменимой в современном строительстве технологией, которая используется как на дачных участках, так и на крупных высокотехнологичных предприятиях.