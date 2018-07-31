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Технологии

Смартфоны на топовом Snapdragon 855 появятся в продаже уже осенью этого года

Технологии
Согласно информации, просочившейся в прессу, смартфоны на основе самого мощного процессора из линейки Snapdragon могут появятся на полках магазинов в начале осени.

Ранее ожидалось, что новинки на базе новой платформы могут появится в продаже не ранее января 2019 года. Однако согласно появившейся в прессе информации, дебют Snapdragon 855 может произойти уже в начале осени, когда компания Sony выпустит свой новый флагманский смартфон Xperia XZ3. Если данная информация верна, то Qualcomm уже должна была выпустить первую партию новых процессоров и передать их японской компании. Однако, многие эксперты указывают на то, что в таком случае Qualcomm должна была начать выпускать новые процессора еще в начале лета, а сохранять в тайне такую информацию на протяжении нескольких месяцев практически нереально. Кроме того, ранее в сети были опубликованы предположительные технические спецификации Xperia XZ3, в которым в качестве процессора указывался Snapdragon 845.

Напомним, что кроме повышения производительности лучшей энегоэффективности за счет использования 7-нанометрового технологического процесса, отличительной чертой нового процессора станет поддержка мобильных сетей формата 5G.

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