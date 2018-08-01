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Технологии

Adios Amigo! Компания Mail.Ru сообщила о закрытии своего браузера

Технологии
Mail.Ru официально заявила о прекращении поддержки браузера Амиго, за годы существования ставшего примером максимально неудачного продвижения программного продукта.

Браузер, появившийся в 2011 году так и не смог завоевать серьезной популярности, несмотря на крайне агрессивную политику продвижения. Амиго, рекламировавшийся на первой странице главного почтового сервиса нашей страны, без явного разрешения устанавливал вместе с собой большое количество ненужных приложений от Mail.Ru, чем вызывал сильное недовольное пользователей. Кроме того, для продвижения своего браузера Mail.Ru Group запустила партнерскую компанию, в рамках которой выплачивала партнерам вознаграждение, за количество установленных на компьютеры пользователей браузеров. Однако проконтролировать работу участников партнерской программы Mail.Ru не смогла или не захотела, что привело к тому, что браузер устанавливался вместе с другими приложениями, а схема его распространения стала напоминать вирусную.

В результате, представители Mail.Ru Group были вынуждены признать, что «репутацию браузера уже не восстановить» и заявили о закрытии проекта. Стоит отметить, что пользователи социальных сетей встретили эту новость с большим воодушевлением и активно поддержали решение компании о закрытии навязчивого браузера.

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