Три главные составляющие современного офисного ремонта

Рынок диктует свои правила. Это аксиома касается практически любых аспектов бизнеса и коммерческая недвижимость не исключение. И если раньше арендодатели с удовольствием снимали офисные во варианте «все включено» помещения въезжая на все готовенькое, то в последнее время большой популярностью, особенно среди представителей среднего и большого бизнеса пользуются офисы, сдающиеся не только без отделки, но и без стен. Объясняется такой феномен довольно просто – сегодня стало нормой формировать рабочую офисную среду максимально адаптированную под нужды каждого конкретного предприятия, а это подразумевает планировку, полностью уникальную для каждого арендодателя.

Окна

При этом, вариантов планировки и ремонта могут быть сотни, ведь кому-то нужен модный опенспейс в стиле хайтек, а кому-то десяток переговорных в классическом офисном исполнении. Но какой бы вариант вы не выбрали, помните, что одним из самых важных факторов является освещенность помещений. Конечно, в погоне за дешевизной можно поставить первые попавшиеся стеклопакеты и успокоится, но лучше к выбору алюминиевых систем отнестись со всей серьезностью, потому что от них зависит не только световой поток, но и уровень теплосбережения. И если первое сохранит зрение ваших сотрудников, то от второго параметра напрямую зависит не только счет за отопление зимой, но и здоровье ваших коллег.

Стены

С вопросом организации внутреннего пространства все достаточно просто. По большому счету, существуют три наиболее часто используемых варианта: стационарные стены из газобетона, стены из гипсокартона или офисные перегородки. Из всех этих вариантов наиболее оптимальным является последний, потому что использование мобильных перегородок позволяет не только максимально сократить время возведения стен, но и обеспечивает хорошую звукоизоляцию и позволят при необходимости в кратчайшие сроки перепланировать офис. Хорошим вариантом для вашего офиса станут перегородки Софос, которые за счет отличного сочетания цены и качества являются, пожалуй, одним из лучших предложений на российском рынке. Кроме того, стоит отметить и широчайший ассортимент этого производителя, благодаря которому вы сможете реализовать проект любой сложности не превышая смету и закупая все необходимое у одного поставщика.

Двери

Последним элементом ремонта являются двери. Тут выбор решений необычайно велик, и вы можете ориентироваться исключительно на свой вкус и бюджет. Кто-то голосует рублем за дешевые шпонированные двери, кто-то отдает предпочтение современным и долговечным алюминиевым дверям, а кого-то устроят и простые металлопластиковые двери. Важно помнить, что двери - элемент наиболее активно используемый и экономия на них в долгой перспективе может выйти боком.

Окна есть, стены есть, двери есть. Все остальное, по большому счету мелочи. Можно их доделывать и переезжать в новый офис. Удачного ремонта!