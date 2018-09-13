Специфика выбора сухих строительных смесей для отделочных и ремонтных работ

Для капитального и косметического ремонта, отделки помещений и зданий сухие строительные смеси (ССС) являются незаменимой продукцией. Они отличаются максимально простым алгоритмом использования, и при этом всегда обеспечивают отличный итоговый результат.

Наиболее востребованные разновидности строительных смесей

На отечественном рынке сухие смеси выпускают в обширном ассортименте. Наиболее востребованными в секторе строительства считаются:

гипсовая и цементная штукатурка;

полимерная и цементная шпатлевка;

клеевые составы;

ровнители пола;

цементно-песчаные смеси.

Все эти материалы просты в применении, но требуют предельно четкого подбора к условиям использования.

Параметры подбора строительных смесей для работы

При выборе тех или иных ССС всегда следует обращать внимание на их состав. Именно компоненты, формирующие его, регламентируют сферы применения продукции. ССС на основе цемента – универсальное решение практически для всех видов строительных и отделочных операций. Готовые цементно–песчаные смеси, представленные на сайте компании «Полигран» ltsr.ru/poligran/, идеально подходят для кладки кирпича, натурального камня, чернового выравнивания пола и стен.



Цементная шпатлевка и штукатурка – составы, использование которых оправдано как внутри помещений, так и для выполнения наружных работ. Свою эффективность они сохраняют в любых климатических условиях, включая повышенную влажность и низкие температуры.



Полимерная шпатлевка – идеальный вариант для финишных отделочных работ внутри помещений. Для этих целей также можно использовать составы на основе гипса, но их применение невозможно в условиях повышенной влажности.



Перед использованием и цементных, и гипсовых, и полимерных ССС обязательным является применение грунтовки. Такая обработка существенно повышает адгезивные свойства сухих смесей, препятствует их растрескиванию, возникновению плесени и грибка на стенах.



Современные клеевые составы отличает максимальная надежность и высокая скорость «схватывания». Эти качества объясняют широкий спектр использования продукции. В ремонте ее применяют для отделки поверхностей искусственным и природным камнем, плиткой, стеновыми панелями и т. д. Активно используют клей при строительстве из газобетонных блоков, тем самым улучшая теплоизоляционные показатели сооружений.