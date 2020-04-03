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Транспорт

В сети появились фотографии эксклюзивной Нивы сделанный для экспорта в Германии в 80-х годах

Транспорт
Экспортный вариант Нивы с люком на крыше Экспортный вариант Нивы с люком на крыше За все время волжский завод выпустил около 150 экземпляров автомобиля с претензионным названием LADA Niva «Limited Edition».

Экспортный вариант автомобиля отличался от советского оригинала улучшенной приборной панелью, которая более или менее напоминала по качеству аналогичные у европейских автомобилей. Кроме того, на отдельном поручне располагался пульт управления магнитолой автомобиля. Кроме того, экспортные Нивы комплектовались расширенными штампованными дисками и декоративными накладками на боковых поверхностях автомобиля. В особо экстравагантных случаях LADA Niva «Limited Edition» комплектовалась люком. К сожалению, до улучшения двигателя или подвески рук у авторов экспортного варианта так и не дошло.

LADA Niva на Париж - Дакар

Впрочем, нельзя не отметить и тот факт, что у Нивы были и удачные варианты покорения Европы. Так, французский предприниматель Жак Пок в восьмидесятых с большим успехом готовил к участию наши Нивы в первых версиях ралли «Париж - Дакар».

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