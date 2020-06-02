В Петербурге отменят 39 автобусных маршрутов
Эти изменения никак не связаны с планировавшейся на это лето масштабной реформой городского общественного транспорта, включавшей в себя полный отказ от привычных петербуржцам «маршруток». Из-за эпидемии коронавируса реформа отложены как минимум на год.
Несмотря на это, уже к концу месяца перестанут существовать следующие муниципальные маршруты: № 32, 64А, 103, К-5, К-33, К-50, К-59, К-92, К-124, К-135, К-136, К-151, К-170, К-187, К-194, К-197, К-206, К- 220 А, К-250, К-251, К-252, К-268, К-281, К-296 А, К-309, К-338, К-349, К-375, К-376, К-383, К-409.
В межрегиональном списке сокращения менее масштабны. С городских карт исчезнут 8 маршрутов: № 148, 467, 687, К-81, К-468, К-515, К-521 и К-530.
В самом комитете по транспорту отметили, что ничего критического в планируемых изменениях нет, потому что большинство из перечисленных в постановлении маршрутов или существовали только на бумаге или же это маршруты, от которых отказались сами перевозчики, а половина из закрываемых межрегиональных маршрутов будет передана под управление Ленинградской области. Так, с июля «областными» станут маршруты № 81, 521, 530 и 468.
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