На Неву возвращается речной трамвай, а в Славянку запускают скоростной

О запуске регулярного водного маршрута объявил комитет по транспорту Санкт-Петербурга. Город реализует проект в кооперации с частными судоходными компаниями. Расписание движения «речных трамваев» предусматривает интервал в 30 минут с 11 до 19 часов. Линию будут обслуживать три судна с крытым салоном, проезд по всему кольцу обойдется в 700 рублей, до следующего причала – в 100 рублей.

Использовать речные трамваи в качестве городского транспорта скорее всего не удастся, сказал в разговоре с «Коммерсантом» аналитик движения «Транспорт и горожане» Арсений Афиногенов. «На 95–99% люди будут пользоваться маршрутом с туристическими целями, транспортные связи — исключительно для гостей города». Именно по этой причине город не стал развивать сеть так называемых аквабусов. Проект был запущен в 2008 году, но линией пользовались в основном туристы, а не петербуржцы.

Первую часть важнейшего для города проекта скоростной трамвайной линии «Славянка» от станции метро «Купчино» через поселок Шушары до Славянки планируют запустить в 2023 году. Об этом заявил в интервью «Петербургскому дневнику» вице-губернатор Петербурга Максим Соколов после совещания о развитии петербургской транспортной агломерации под руководством президента Владимира Путина.

- Сегодня мы разбили проект на два этапа и, для того чтобы прежде всего обеспечить жителей Шушар, готовимся к вводу в эксплуатацию первой очереди и открытию движения в 2023 году. Сейчас идут полным ходом проектные работы, - заявил Соколов.

Проект частной линии скоростного трамвая включает в себя 21 км путей с 15 остановками. Расчетное время в пути от Купчино до Шушар – 15 минут, от конечной до конечной – 30-40 минут. Планируется запуск на линию 22 низкопольных трехвагонных трамваев вместимостью 215 человек. Соглашение о поставке вагонов инвестор подписал с поставщиком на Петербургском экономическом форуме. В общей сложности инвестор вложит в проект 25 млрд рублей.

Новым скоростным трамваем, по оценке экспертов, будут пользоваться 60 тысяч пассажиров в сутки –22 миллиона за год.