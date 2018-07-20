В Новой Москве появятся четыре станции метро

В поселении Сосенское Новомосковского административного округа в процессе активного строительства находятся станции метро «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово». Наземный участок составляет шесть километров. Он расположен между «Филатовым Лугом» и «Прокшино» и от «Прокшино» до пересечения с Калужским шоссе. В отличие от полностью открытой Филевской ветки здесь поезда будут проходить под навесом. Это предотвратит несанкционированный доступ к путям, защитит от посторонних предметов и осадков.

Еще одно новшество этого участка метро — прохождение путей между наземными дорожными полосами. Рельсы будут выходить на поверхность в районе станции «Филатов Луг» и пройдут вдоль автомагистрали Солнцево – Бутово – Видное. Платформы «Филатов Луг» и «Прокшино» расположатся над трассой, и попасть на них пассажиры смогут по надземным переходам.

Строительство открытых туннелей будет продолжаться до августа. К этому времени завершатся работы по укладке рельсов, остеклению и возведению фасадов зданий. По словам Петра Аксенова, заместителя руководителя департамента строительства, этот участок красной ветки может быть запущен досрочно. Если застройщику удастся получить оборудование раньше графика, первые поезда здесь поедут уже в декабре.

Станции метро «Ольховая» и «Столбово» — подземные. Вестибюль «Ольховой» будет выполнен в форме бумажного самолета. У второй будет два вестибюля, облицованных серым и коричневым гранитом. Станция метро «Столбово» — конечная, но останется такой недолго. В марте 2018 года появился проект еще одной станции Сокольнической линии — «Новомосковской». Ее построят в километре от последней станции. Предположительно, она откроется в 2020 г.

Сейчас здесь функционируют две станции метро — «Румянцево» и «Саларьево». Они принимают на себя весь пассажиропоток НАО. Новые станции, вокруг которых возводятся все больше объектов жилой недвижимости, значительно облегчат транспортную ситуацию и повысят привлекательность будущих новостроек Новой Москвы. К примеру, у жителей ЖК «Испанские кварталы», который строит компания «А101», дорога до станции метро «Прокшино» будет составлять около 1,5 км, что в четыре раза ближе, чем до функционирующей сейчас «Саларьево». Жильцы ЖК «Скандинавия» от того же застройщика и ЖК «Москвичка» от «Гранель» смогут добираться до метро пешком: до станции «Столбово» — не больше полутора километров.