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Транспорт

Быть или не быть желтой ветке петербургского метро?

Транспорт
Непосредственно сам проект Лахтинско-Правобережной линии метрополитена был готов еще в 2013 году. Как известно, направление должно соединить один из основных подземных пересадочных узлов Петербурга — ст. м. «Спасская» — с намывными территориями Васильевского острова. По планам ветка будет завершаться новой станцией — «Морской фасад». Однако на определенном этапе перейти от разработки проекта к его реализации помешали нововведения в требованиях к безопасности пассажироперевозок.

В конце августа текущего года городской Комитет по развитию транспортной инфраструктуры объявил конкурс на доработку проекта. За приведение его к требуемому стандарту было объявлено вознаграждение в 11 млн рублей. Но ни одной заявки от потенциальных подрядчиков на выполнение задания чиновники так и не дождались, в связи с чем были вынуждены признать конкурс не состоявшимся.

Лахтинско-Правобережная линия метрополитена

Стоит отметить, что потребность в дополнительной транспортной инфраструктуре давно диктует активное развитие «намыва». После заселения многочисленных новостроек новой части острова, пассажиропоток в районе существенно увеличился. Открытие ЗСД позволило «свободнее вздохнуть» автомобилистам. Но для тех, кто перемещается на общественном транспорте по прежнему остро стоит проблема наличия в районе ветки метро, открытие которой власти Северной столицы обещают только к 2025 году.

В свою очередь новостройки в «искусственной» части Васильевского острова растут значительно быстрее. В том числе в локации продолжают появляться комплексы с апартаментами. Не так давно было заявлено о проекте многофункционального комплекса «Korabli», как раз в непосредственной близости от будущей конечной станции желтой ветки. Очевидно, что владельцы площадей в данном МФК в надежде оправдать инвестиционную привлекательность покупки будут ждать открытия «подземки» как никто другой.

Между тем застройщики стараются заранее избежать зависимости от непредсказуемых планов Метростроя и осваивать территории в уже обеспеченных данным транспортом локациях, таких как, например, Московский район. Где комплексы с апартаментами, подобные МФК «In2it», появляются все чаще.

Однако жители намывных территорий, в отличие от девелоперов, еще только планирующих новые проекты, гораздо менее мобильны. В связи с чем вынуждены запастись терпением и ожидать от городских властей рациональных решений по претворению в жизнь планов развития петербургского метрополитена.

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