Древнекитайская черепаха: без панциря, но с клювом

Проанализировав найденные останки ученые пришли к выводу, что размер найденной особи не превышал полуметра, однако хвост при этом достигал длинны около метра. Данный экземпляр относится к ранее неизвестному виду черепах Eorhynchochelys sinensis и является старейшей из находок подобного рода. Из отличительных особенностей стоит отметить полное отсутствие привычного для всех современных черепах панциря. При этом у древнекитайской черепахи были когти, помогавшие черепахе рыть землю. Интересно, что современные особи имеют и панцирь, и беззубый клюв и когти. Это позволяет утверждать, что они появились в результате смешения трех древних видов.

Место нахождения окаменелостей, которые были обнаружены в морских отложениях, позволило ученым предположить, что этот вид черепах обитал на мелководье и добывал себе пропитание как в воде, так и на суше.