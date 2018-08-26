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Общество

Древнекитайская черепаха: без панциря, но с клювом

Общество
В ходе раскопок китайским археологам удалось найти останки черепахи, проживавшей на территории Китая более двухсот миллионов лет назад. Отчет о проведенных исследованиях был опубликован в журнале Nature.

Проанализировав найденные останки ученые пришли к выводу, что размер найденной особи не превышал полуметра, однако хвост при этом достигал длинны около метра. Данный экземпляр относится к ранее неизвестному виду черепах Eorhynchochelys sinensis и является старейшей из находок подобного рода. Из отличительных особенностей стоит отметить полное отсутствие привычного для всех современных черепах панциря. При этом у древнекитайской черепахи были когти, помогавшие черепахе рыть землю. Интересно, что современные особи имеют и панцирь, и беззубый клюв и когти. Это позволяет утверждать, что они появились в результате смешения трех древних видов.

Место нахождения окаменелостей, которые были обнаружены в морских отложениях, позволило ученым предположить, что этот вид черепах обитал на мелководье и добывал себе пропитание как в воде, так и на суше.

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