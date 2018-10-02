Более 50 экспертов из 17 стран приедут на Форум стратегов в Санкт-Петербург

Международную программу откроет выступление на пленарном заседании президента Комитета регионов Европейского союза Карла-Хейнца Ламберца. Он также станет участником круглого стола «Международное сотрудничество для регионального развития», в ходе которого поднимут вопросы повышения качества среды проживания, развития туризма в условиях миграционного кризиса в Европе, экологии и урбанизма. В качестве спикеров мероприятия выступят генеральный секретарь Ассоциации европейских приграничных регионов Мартин Рамирес Гильермо, исполнительный секретарь Европейской ландшафтной конвенции Совета Европы Магелонн Дежан-Понс и президент Совета по продвижению приграничного сотрудничества (GFGZ) Флориан Шмид.

Гости первого дня Форума также смогут посетить торжественную церемонию вручения международной награды Green Mobility Award за развитие устойчивых городских транспортных систем и панельную дискуссию «Городские горизонты: мосты в будущее». В церемонии примут участие директор архитектурно-градостроительного бюро Gehl Architects, архитектор MAA Генриетта Вамберг, председатель Richard’s Architecture+Design Ричард Морета, член управляющего комитета Европейской Ассоциации зеленых маршрутов Жильбер Перрин.

Второй день Форума, 23 октября, пройдет под знаком международной конференции «Внедрение инновационных «зеленых и здоровых» технических и технологических решений на автомобильном и городском пассажирском транспорте: глобальные тренды и возможности», модератором которой выступит эксперт United Nations Economic Commission for Europe Джорж Георгиадис.

Свое участие в конференции уже подтвердили транспортный аналитик Международного транспортного форума ОЭСР Том Воудж, профессор Университета г. Лидс Оливер Карстен, действительный член Римского клуба, президент Всемирной конференции сообщества исследователей транспорта, директор Образовательного и исследовательского центра по устойчивому развитию Университета г. Нагоя Хияши Йошитсугу, руководитель экологического направления муниципалитета города Лиллехаммер Инге Орхус, Директор Федеральной экономической палаты Австрии Стефан Эбнер, транспортный планировщик, партнер компании «Systematica» Диего Депонте, профессор Мадридского технического университета (Испания) Анхел Апарисио.

Под эгидой Министерства иностранных дел России пройдет дискуссия «Основные направления и перспективы международного сотрудничества в целях развития морской экономики». Морское сотрудничество станет важным стратегическим направлением программ приграничного и регионального сотрудничества в Европе на предстоящий программный период 2021-2027. В ходе дискуссии, к участию в которой приглашены Бернхард Фрайс, директор Директората «Морская политика и синяя экономика» Гендиректората Европейской комиссии по морским делам и рыболовству, Дарья Ахутина, старший советник Совета государств Балтийского моря и Дмитрий Панкин, президент Черноморского банка торговли и развития, эксперты обсудят возможности содействия формированию инициативной российской позиции по вопросам морской экономики с учетом международного опыта.

В работе Форума примет участие делегация PEMANDU Associates, которую возглавит «гуру» стратегического управления Идрис Джала, ранее признанный Bloomberg одним из десяти самых влиятельных политиков в мире. Специально для гостей Форума стратегов экспертами PEMANDU будет организован интерактивный семинар «Лучшие практики развития территорий», который запланирован на 24 октября.

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