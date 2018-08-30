Три простых и недорогих способа улучшить атмосферу в вашем офисе

Несмотря на то, что существует огромное количество исследований, доказывающий прямую связь между атмосферой в офисе и производительностью труда сотрудников в этом офисе работающих, в нашей стране принято не обращать внимание на этот вопрос. А зря, потому что, казалось бы, элементарные изменения, которые не будут стоить бюджету вашей компании практически ничего, могут существенным образом повлиять на эффективность всей компании. Давайте рассмотрим три самых очевидных способа сделать жизнь сотрудников лучше.

Установка систем кондиционирования воздуха

Несмотря на то, что в массовом сознании кондиционеры ассоциируются исключительно с охлаждением воздуха, они также решают проблему плохой вентиляции воздуха, обеспечивая его постоянную рециркуляцию. Благодаря этому в офисе всегда будет достаточное для нормальной работы содержание кислорода, что является крайне важным условием для всех работников умственного труда. Конечно, после установки кондиционеров вас ждут постоянные войны за оптимальную температуру в офисе, но это уже совсем другая история…

Озеленение офиса

Элементарный и зачастую полностью игнорируемый способ сделать ваш офис не только более пригодным для труда, но и просто более уютным. Причем, этот способ, попутно решает и вопрос избыточного содержание углекислого газа в офисном воздухе. Еще одни преимуществом озеленения офиса является его невысокая стоимость. Причем, речь идет не только о том случае, когда озеленение производится руками самих сотрудников, хаотично расставивших растения на подоконниках, но и о серьезных проектах озеленения, осуществляемых специализированными компаниями. В результате в обмен на минимальные финансовые вложения вы получаете максимальный эффект, улучшая не только самочувствие и производительность сотрудников, но и внешний вид помещений.

Правильное освещение

Неслучайно в действующих санитарных правилах и нормах, более известных как СанПиН вопросу правильного освещения рабочих помещений отведено особое место. Однако, несмотря на это в подавляющем большинстве офисов про эти нормы или никогда не слышали или решительно их игнорируют. Однако, это в корне неправильный подход, потому что достаточно разобрать завалы на подоконниках, обеспечив тем самым необходимое количество естественного света, заменить тусклое потолочное освещение на современное светодиодное, как общая картина в офисе кардинально измениться в лучшую сторону. А сотрудники в долгосрочной перспективе сэкономят на линзах, очках и услугах офтальмологов.

Мы рассмотрели три самых очевидных и недорогих способа сделать жизнь офисного сотрудника лучше. Надеемся, что ваше начальство использует все три. А если не использует, то каждый из них можно воплотить в жизнь и без участия начальства. Ведь как говаривали классики «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих».