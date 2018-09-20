Госдума продлила скидки на штрафы за нарушение ПДД на 20 дней

На сегодняшний день льготный период, после истечения которого нарушивший правила водитель должен будет оплатить полную сумму штрафа составляет 20 дней. При этом многие автолюбители, особенно в регионах, лишены возможности оплатить штраф со скидкой из-за неторопливой работы почты, потому что извещение о совершении ими правонарушения и требование оплатить штраф зачастую не успевает проделать путь от ГИБДД до нарушителя за отведенные для скидки сроки.

На сегодняшнем заседании депутаты Государственной думы в первом чтении приняли законопроект увеличивающий льготный период в два раза, еще на двадцать дней. Тем самым, даже в случае проблем с получением извещения у нарушителя будет время оплатить штраф со скидкой. Напомним, что в этом году это не первая попытка Госдумы улучшить ситуацию в сфере владения автомобиля. Ранее депутаты попытались изменить процедуру получения прав, чтобы хоть как-нибудь снизить коррупционную составляющую как в сфере обучения вождения автомобиля, так и в смежных областях. Потому что на сегодняшний день большое количество запросов к поисковикам на тему покупки прав, приводят к тому, что даже честные организации, занимающиеся обучением или оказывающие услуги по медицинскому обследованию вынуждены подстраиваться под существующую ситуацию и рекламировать себя, как места, где можно купить справку в гаи с наркологом и психиатром, а не получить ее честным путем.

Кроме того, несколькими днями ранее президент подписал указ, который запретил сотрудникам ГИБДД снимать номера с автомобилей при нарушениях, ведущих к запрету их эксплуатации. Не секрет, что иногда нечестные на руку сотрудники дорожной полиции шантажировали водителей подобной мерой наказания, требуя взятку в обмен на неприкосновенность номеров и возможность продолжать движение. Теперь подобной возможности они лишены.