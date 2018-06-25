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Общество

Гранитные мастерские в России массово осваивают интернет

Общество
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Российский рынок изготовления памятников и других мемориальных форм в настоящее время активно штурмует виртуальное пространство

И это понятно – интернет открывает перед любыми коммерческими проектами широкие перспективы и возможности, связанные с охватом внушительной аудитории потенциальных заказчиков. При этом электронные каталоги позволяют разместить внушительную линейку образцов, которые в «наземной» мастерской заняли бы большие площади.

Собственный интернет-ресурс сегодня является решающим фактором, позволяющим успешно конкурировать в этом сегменте. Сегодня желающие достойно оформить место захоронения уже не ищут, где заказать памятник на могилу, а просто переходят на сайт гранитной мастерской, на котором имеется всё необходимое для выбора и заказа. В большинстве случаев имеющиеся опции позволяют «собирать» памятник, используя онлайн конструктор с последующей калькуляцией. Переоценить удобства таких технологий невозможно – заказчик может, не выходя из дома, оценить все предлагаемые изделия, сконструировать оптимальный обелиск, узнать его цену и сделать заказ.

Практически все мастерские, занимающиеся изготовлением памятников, готовы установить на месте захоронения дополнительные конструкции – ограды, скамейки, столики. Сварные и кованые ограды на могилу также заказываются в удалённом режиме в соответствии с количеством погонных метров. Установка всего мемориального комплекса может проводиться без участия заказчика. То есть, используя сайт ритуальной мастерской, человек может не просто сэкономить личное время, а свести своё участие к двум операциям - оплате и приёмке готовой работы.

Гранитные мастерские достаточно активно осваивают рынок интернета, соревнуясь между собой в богатстве ассортимента и качестве дизайнерских решений. На таких популярных сайтах как https://www.nisp.ru имеется весь объём информации, помогающей правильно выбрать памятник и сделать удалённый заказ. Каталог статей предоставляет возможность узнать много интересных и полезных фактов, касающихся характеристик материалов, передовых технологий, нюансов профессионального монтажа обелисков и оград.

В ближайшем будущем этот сегмент может полностью перейти на электронный рынок, экономя место для демонстрации образцов в «наземных» выставочных залах. Заказчик от этого только выиграет, так как на таких сайтах постоянно проводятся акции, позволяющие неплохо сэкономить.

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