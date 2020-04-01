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Общество

Митрополит Варсонофий облетел город с чудотворной иконой

Общество
http://mitropolia.spb.ru/ http://mitropolia.spb.ru/ Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил вчера молитвенный облет Санкт-Петербурга с чудотворной Казанской иконой Божией Матери.

Перед облетом митрополит отслужил перед Святыней молебен в Казанском кафедральном соборе, вознеся молитвы об избавлении петербуржцев от эпидемии.

Как сообщается на сайте Санкт-Петербургской митрополии, вертолет с правящим архиереем, священнослужителями при пении молебна и акафиста Покрову Пресвятой Богородицы пролетел над границами северной столицы с пересечением ее исторической части.

«Вирус, который сегодня повсеместно распространяется, является нам ясным сигналом, что мы неправильно живем, - сказал владыка в конце полета. - В дни карантина у нас есть хорошая возможность поразмышлять над своей жизнью, сделать правильные выводы. Не будем отчаиваться, все беды проходят, и эта пройдет, жизнь возвратится в обычное русло. Главное, мы должны каяться в грехах, исправляться, и Господь пошлет избавление».

Список Казанской иконы Божией матери, согласно преданию, сыграл ключевую роль в освобождении Москвы от польских захватчиков. 

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