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Общество

Бессонница порождает одиночество

Общество
Исследования ученых из Калифорнийского университета доказали, что чем меньше человек спит, тем сильнее у него развивается чувство одиночества и социальной изоляции.

Общеизвестно, что нарушение сна само по себе является серьезной проблемой для о любого человека, но как оказалось, бессонница порождает еще и серьезные социальные проблемы. Результаты проведенных исследований показали, что не выспавшийся человек подсознательно старается не подпускать к себе других людей ближе чем на 40-50 сантиметров, в то время как человек со здоровым и крепким сном готов на более близкое общение.

Еще одним немаловажным открытием стало то, что чувство одиночества может передаваться посторонним людям. То есть, общаясь с невыспавшимся коллегой, вы сами того не подозревая, можете заразиться от него плохим настроением, расхотеть общаться с другими людьми и почувствовать себя одиноким. И это все намного серьезнее, чем кажется на первый взгляд, ведь чувство одиночества и сопутствующая ему социальная изоляция являются факторами, резко повышающими риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, алкоголизма и даже преждевременной смерти.

Поэтому, если вы пришли на работу невыспавшимся, не удивляйтесь большому количеству хмурых лиц вокруг и повальному нежеланию с вами общаться. Возможно, в этом виноваты вы и ваша бессонница.

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