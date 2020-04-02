Общество
Вынужденные выходные в связи с коронавирусом могут продлить еще на неделю
О необходимости продлить нерабочие дни заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании Президента РФ с членами Правительства 1 апреля. Попова напомнила, что период инкубации вируса составляет 14 ней, в этой связи режим самоизоляции необходимо продлить.
Похожую позицию заняла и вице-премьер Татьяна Голикова.
«Оценивая первые три нерабочих дня, мы полагаем, что эти меры социального дистанцирования должны быть продлены. Но я бы сказала, что продлевать эти меры нужно четко исходя из эпидситуации, которая складывается на территории каждого конкретного региона», - сказала она.
Принимая решения о продлении нерабочих дней субъектам рекомендовали искать компромисс между ограничительными мерами и ущербом для развития экономики региона.
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