Депутаты попросили губернатора Петербурга 150 Га для кампуса СПбГУ Депутаты попросили губернатора Петербурга 150 Га для кампуса СПбГУ спецпроект
Санкт-Петербург +3 погода в Петербурге
Доллар 77.73
Евро 85.74
Юань 1.1
Общество

Вынужденные выходные в связи с коронавирусом могут продлить еще на неделю

Общество
С большой долей вероятности следующая неделя с 6 по 12 апреля в России будет объявлена нерабочей. Об этом уже неоднократно заявляли чиновники разных уровней.

 О необходимости продлить нерабочие дни заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании Президента РФ с членами Правительства 1 апреля. Попова напомнила, что период инкубации вируса составляет 14 ней, в этой связи режим самоизоляции необходимо продлить.

Похожую позицию заняла и вице-премьер Татьяна Голикова.

«Оценивая первые три нерабочих дня, мы полагаем, что эти меры социального дистанцирования должны быть продлены. Но я бы сказала, что продлевать эти меры нужно четко исходя из эпидситуации, которая складывается на территории каждого конкретного региона», - сказала она.

Принимая решения о продлении нерабочих дней субъектам рекомендовали искать компромисс между ограничительными мерами и ущербом для развития экономики региона.

Сообщи о важном
 
Человек города Человек города: Николай, преподаватель в университете, 62 года Сколько стоит образование?
Самое читаемое

Фоторепортажи

Последние новости
© 2012–2020 ok-inform.ru - «Общественный контроль» Вся информация, размещенная на веб-сайте ok-inform.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и международными соглашениями. Использование материалов, объемом менее 500 знаков, возможно только с активной ссылкой на ok-inform.ru. Использование материалов, объемом более 500 знаков, возможно только с письменного разрешения редакции ok-inform.ru. Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет. 18+
Яндекс.Метрика