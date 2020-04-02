Кому можно работать в апреле регионы будут решать самостоятельно

Указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» опубликован сразу после обращения Путина к гражданам РФ 2 апреля 2020 года и предусматривает установление нерабочих дней с 4 по 30 апреля включительно.

Вместе с тем, власти субъектов РФ смогут самостоятельно определять жесткость применяемых мер и гибко регулировать установленный запрет на трудовую деятельность для отдельных категорий организаций и конкретных предприятий.

Указ не распространяется на следующие категории организаций и их работников:

непрерывно действующие организации;

медицинские и аптечные организации;

организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;

организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функции (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);

иные организации, определенные решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации.

Субъекты должны принять решения исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и вероятных экономических последствий.