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Общество

Кому можно работать в апреле регионы будут решать самостоятельно

Общество
Президент РФ Владимир Путин продлил выходные дни до 30 апреля 2020 года.

Указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» опубликован сразу после обращения Путина к гражданам РФ 2 апреля 2020 года и предусматривает установление нерабочих дней с 4 по 30 апреля включительно.

Вместе с тем, власти субъектов РФ смогут самостоятельно определять жесткость применяемых мер и гибко регулировать установленный запрет на трудовую деятельность для отдельных категорий организаций и конкретных предприятий.

Указ не распространяется на следующие категории организаций и их работников:

  • непрерывно действующие организации;
  • медицинские и аптечные организации;
  • организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;
  • организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;
  • организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;
  • организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функции (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);
  • иные организации, определенные решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации.

Субъекты должны принять решения исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и вероятных экономических последствий. 

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