Интернет: многоцелевой помощник современного студента

Возьмем, к примеру, интернет. Да, тот самый интернет, который на заре онлайн эпохи позиционировался как хранилище научной, учебной и прочей информации.

Современный студент, если сравнивать его с теми же студентами второй половины прошлого века, может превратить Глобальную Сеть в действенного и эффективного помощника. Даже если у него имеется только мобильное устройство или только компьютер в интернет-кафе для использования этого помощника.

Пример первый: специализированные ресурсы

Самый очевидный пример помощи, которую можно получить онлайн – это написание контрольных, дипломных, курсовых и прочих работ сторонними авторами. Достаточно найти исполнительного помощника, который не сорвет сроки и сделает все «на пятерку» за оговоренную плату. В русскоязычном интернете даже есть ресурсы для «скорой» помощи с решением задач и написанием работ. Один из них – с запоминающимся названием Феникс. Он объединяет авторов и помогает решить учебные проблемы в комфортном формате и для заказчиков, и для авторов.

Пример второй: студенческие чаты и группы

Помощь также можно получить в тематических группах и чатах. Причем, самую разнообразную, а иногда и бесплатную – от поиска еды в общежитии до помощи в написании дипломной «за спасибо». Здесь же можно узнать расписание, взять конспекты или организовать самодеятельность

Рекомендуем вступить в имеющиеся чаты и сообщества университетов, факультетов и групп, а если их нет – создать самому и пригласить своих коллег.

Подобное общение единомышленников особенно помогает в период сессий и экзаменов, когда в онлайн режиме можно обмениваться полезной информацией, ответами, вопросами и так далее.

Пример третий: библиотеки

В конце концов, интернет является тем самым хранилищем информации, о котором мы говорили в начале статьи. Это значит, что именно здесь вы можете найти нужную книгу, статью, методичку. Да, не все оцифровано, и многое пока присутствует только в печатном формате, но ассортимент общедоступных текстов в Сети постоянно растет. Вы также можете этому поспособствовать, не нарушая, конечно же, авторских и других прав.