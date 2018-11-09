Общество
Традиционные религии — за сильную Россию
Организаторами конференции выступили Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургская епархия. Содействие в проведении встречи оказали комиссия Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, РГПУ имени А.И. Герцена, СПбГУ и Центр этнорелигиозных исследований.
Вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов поприветствовал участников и заявил, что между городским правительством и традиционными конфессиями установились конструктивные и доверительные отношения.
— Все религиозные общины города делают очень много полезных дел в Петербурге, – отметил Говорунов.
Участники конференции обсудили вопросы отношений между религиозными организациями и политическими институтами.
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