Депутаты попросили губернатора Петербурга 150 Га для кампуса СПбГУ Депутаты попросили губернатора Петербурга 150 Га для кампуса СПбГУ спецпроект
Санкт-Петербург +4 погода в Петербурге
Доллар 67.52
Евро 76.09
Юань 9.69
Общество

Традиционные религии — за сильную Россию

Общество
В Санкт-Петербурге проходит конференция «Традиционные религии — за сильную Россию: религия и политика в многополярном мире».

Организаторами конференции выступили Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургская епархия. Содействие в проведении встречи оказали комиссия Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, РГПУ имени А.И. Герцена, СПбГУ и Центр этнорелигиозных исследований.

Вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов поприветствовал участников и заявил, что между городским правительством и традиционными конфессиями установились конструктивные и доверительные отношения.

— Все религиозные общины города делают очень много полезных дел в Петербурге, – отметил Говорунов.

Участники конференции обсудили вопросы отношений между религиозными организациями и политическими институтами.

Темы:
Материалы по теме
Сообщи о важном
 
Человек города Человек города: Игорь, музыкант, 24 года Нужна ли в интернете цензура?
Самое читаемое

Фоторепортажи

Последние новости
© 2012–2018 ok-inform.ru - «Общественный контроль» Вся информация, размещенная на веб-сайте ok-inform.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и международными соглашениями. Использование материалов, объемом менее 500 знаков, возможно только с активной ссылкой на ok-inform.ru. Использование материалов, объемом более 500 знаков, возможно только с письменного разрешения редакции ok-inform.ru. Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет. 18+
Яндекс.Метрика