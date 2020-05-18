Полицейские попросили уточнить требования петербургских властей штрафовать граждан без масок
В письме отмечается, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в регионе возросли требования к сотрудникам по профилактике административных правонарушений. Одновременно в обществе развернулось обсуждение правомерности действий полиции по ряду вопросов, связанных с предпринимаемыми мерами по борьбе с эпидемией коронавируса.
Напомним, постановление Правительства Санкт-Петербурга № 276 от 09.05.2020 г. обязывает граждан использовать в общественных местах средства индивидуальной защиты (СИЗ). Однако, в документе не разъясняется порядок их использования, а также порядок получения гражданами СИЗ. В силу размытости требований городских властей, у полицейских нет четких оснований для привлечения граждан к ответственности, считает профсоюз.
«В целях избежания грубых нарушений законности при привлечении к ответственности граждан, и, как следствие, негативных правовых последствий для сотрудников, считаем обязательным совместными усилиями придать гласности ряд разъяснений относительно требований постановлений Правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, правоприменения данных норм и норм административного законодательства», - говорится в обращении.
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