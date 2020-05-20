Общество
Исполнение поручений Владимира Путина по выплатам россиянам проверит Народный фронт
Соответствующее поручение получила рабочая группа Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при участии Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ».
Стратеги в союзе о ОНФ к 15 июня подготовят анализ эффективности реализации ключевых решений, принятых в целях поддержки граждан и хозяйствующих субъектов в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также результаты контроля за исполнением этих решений.
Далее такой контроль со стороны активистов должен стать постоянным.
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