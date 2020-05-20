Депутаты попросили губернатора Петербурга 150 Га для кампуса СПбГУ Депутаты попросили губернатора Петербурга 150 Га для кампуса СПбГУ спецпроект
Санкт-Петербург +23 погода в Петербурге
Доллар 69.12
Евро 78.52
Юань 9.78
Общество

Исполнение поручений Владимира Путина по выплатам россиянам проверит Народный фронт

Общество
Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить анализ эффективности государственной поддержки граждан в связи с коронавирусом.

Соответствующее поручение получила рабочая группа Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при участии Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ».

Стратеги в союзе о ОНФ к 15 июня подготовят анализ эффективности реализации ключевых решений, принятых в целях поддержки граждан и хозяйствующих субъектов в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также результаты контроля за исполнением этих решений.

Далее такой контроль со стороны активистов должен стать постоянным.

Темы:
Материалы по теме
Сообщи о важном
 
Человек города Человек города: Екатерина, мама двоих детей, 35 лет Планируете ли вы посмотреть фильм «Матильда»?
Самое читаемое

Фоторепортажи

Последние новости
© 2012–2020 ok-inform.ru - «Общественный контроль» Вся информация, размещенная на веб-сайте ok-inform.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и международными соглашениями. Использование материалов, объемом менее 500 знаков, возможно только с активной ссылкой на ok-inform.ru. Использование материалов, объемом более 500 знаков, возможно только с письменного разрешения редакции ok-inform.ru. Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет. 18+
Яндекс.Метрика