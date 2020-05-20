Новый продукт Яндекс позволяет отслеживать уличную активность в городах он-лайн
Известно, что для составления индекса Яндекс использует данные по поисковой активности жителей городов в части составления маршрутов на общественном транспорте и вызовах такси. Также оцениваются данные о динамике геолокации пользователей и активности дорожного движения. Могут ли эти данные использоваться при оценке массовых мероприятий и управлении перемещением людей посредством поисковика неизвестно.
Отметим, что на первом этапе введения ограничительных мер в Москве оценка активности москвичей проводилась при помощи анализа изменения локации мобильных телефонов. Вероятно, сервис предложенный Яндекс оказался более информативным.
Останутся ли данные сервиса в открытом доступе после окончания коронавируса или станут продуктом для внутреннего использования не так уж важно. Государство получило эффективный инструмент контроля за необычной активностью граждан в городах - миллионниках.
На момент написания публикации индекс самоизоляции: в Москве 2,1, в Санкт-Петербурге 1,9, в Новосибирске и Екатеринбуре по 1,1, ...
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