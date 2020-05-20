Смольный уточнил, как получить пособие на детей от 3 до 7 лет

Как сообщает пресс-служба городского правительства, размер ежемесячной выплаты в Санкт-Петербурге в 2020 году составляет 5 588 рублей. При наличии в семье нескольких детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно ежемесячная выплата полагается на каждого ребенка.

Выплату смогут получить семьи, среднедушевой доход в которых не превышает прожиточного минимума по региону за второй квартал года, предшествующего году обращения: в Санкт-Петербурге сегодня эта величина составляет 11 465 рублей 30 копеек.

Пособие на детей с 3 до 7 лет назначается на основании заявления о назначении ежемесячной выплаты. Заявление можно будет подать в отдел социальной защиты населения по месту жительства заявителя лично, либо через МФЦ, либо через Портал госуслуг Санкт-Петербурга, либо посредством почтовой связи. Документы, необходимые для назначения этой выплаты, отделы социальной защиты запрашивают самостоятельно. Прием заявлений начнется в июне 2020 года.

В 2020 году ежемесячная выплата предоставляется за прошедший период начиная со дня достижения ребенком возраста 3 лет, если обращение за ней последовало не позднее 31 декабря 2020 года. Начиная с 2021 года ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребенком возраста 3 лет, если обращение за ее назначением последовало не позднее 6 месяцев с этого дня. В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется со дня обращения.

В Смольном отмечают, что в связи с распространением коронавирусной инфекции в период с 01.04.2020 до 31.12.2020 при определении соответствия семьи условиям получения выплаты не учитываются ранее полученные доходы в виде заработной платы и денежного содержания членов семьи, которые в настоящее время являются безработными.