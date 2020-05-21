Принят закон о создании Единого регистра сведений о гражданах РФ
Законопроект был внесен еще в июле 2019 года, но его принятие было остановлено. В апреле, со ссылкой на проблемы с коронавирусом, законопроект был переименован, единый реестр переименовали в "Единый федеральный регистр" (ЕФИР) и его движение возобновилось. По результатам голосования за создание ЕФИР проголосовали 243 депутата, против - 47 парламентариев, 14 депутатов воздержались.
В единую базу персональных данных жителей РФ войдут исчерпывающие данные как о самом гражданине, так и о его родственных связях. Для его создания объединят сведения которые сейчас хранятся в МВД, Минобороны, Минобрнауки и государственных внебюджетных фондах. Кроме того, при формировании регистра будут использованы архивные записи ЗАГС.
Кроме стандартных персональных данных, таких как Ф.И.О., дату и место рождения, пол, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение, в едином регистре будут отражены сведения о регистрации в качестве ИП, о смене пола (если таковая была) и т.д. Всего порядка двадцати пяти параметров данных.
Создание, наполнение и ведение регистра будет осуществлять Федеральная налоговая служба. Пользоваться данными регистра смогут государственные и муниципальные органы, МФЦ, нотариусы, а также сами граждане и его законные представители.
Закон предполагается ввести в действие с 1 января 2022 года. При этом до 2023 года органы государственной власти не смогут использовать регистр в качестве единственного и обязательного источника сведений.
Отметим, что в ряде европейских государств объединение сведений о гражданах в единый ресурс запрещено законодательно.
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