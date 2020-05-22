Депутаты попросили губернатора Петербурга 150 Га для кампуса СПбГУ Депутаты попросили губернатора Петербурга 150 Га для кампуса СПбГУ спецпроект
Санкт-Петербург +23 погода в Петербурге
Доллар 69.12
Евро 78.52
Юань 9.78
Общество

В понедельник в Санкт-Петербурге возобновят работу МФЦ

Общество
Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Санкт-Петербурга возобновят работу с 25 мая 2020 года. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Услуги в помещениях многофункциональных центров Санкт-Петербурга будут предоставляться при соблюдении следующих условий:

  • предварительная запись заявителей с увеличенным интервалом их обслуживания;
  • обеспечение установки между работником и заявителем защитного экрана;
  • обеспечение соблюдения между работником и посетителем дистанции не менее 1,5 метра;
  • обеспечение использования работниками и посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук;
  • отсутствие у заявителей повышенных показателей температуры тела.
Темы:
Материалы по теме
Сообщи о важном
 
Человек города Человек города: Александр, программист, 32 года Планируете ли вы посмотреть фильм «Матильда»?
Самое читаемое

Фоторепортажи

Последние новости
© 2012–2020 ok-inform.ru - «Общественный контроль» Вся информация, размещенная на веб-сайте ok-inform.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и международными соглашениями. Использование материалов, объемом менее 500 знаков, возможно только с активной ссылкой на ok-inform.ru. Использование материалов, объемом более 500 знаков, возможно только с письменного разрешения редакции ok-inform.ru. Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет. 18+
Яндекс.Метрика