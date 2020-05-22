Общество
В понедельник в Санкт-Петербурге возобновят работу МФЦ
Услуги в помещениях многофункциональных центров Санкт-Петербурга будут предоставляться при соблюдении следующих условий:
- предварительная запись заявителей с увеличенным интервалом их обслуживания;
- обеспечение установки между работником и заявителем защитного экрана;
- обеспечение соблюдения между работником и посетителем дистанции не менее 1,5 метра;
- обеспечение использования работниками и посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук;
- отсутствие у заявителей повышенных показателей температуры тела.
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