В Москве планируют провести эксперимент по замене паспорта на мобильный идентификатор

Мобильный идентификатор предлагается использовать для получения отдельных государственных и муниципальных услуг с 1 июля 2020 года. Эксперимент продлиться 18 месяцев. Далее полный отказ от бумажных паспортов может произойти для всех россиян.

"Провести с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года на территории города Москвы эксперимент по созданию, предоставлению, активации и применению мобильного приложения "Мобильный идентификатор" взамен основного документа, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории Российской Федерации, при предоставлении отдельных государственных, муниципальных и иных услуг", - приводит текст проекта постановления правительства, подготовленного минкомсвязи "Интерфакс".

Мобильный идентификатор может быть использован при оформлении проездных билетов, при взаимодействии с ФНС и МВД и т.д.

До 1 июля МВД и Минкомсвязи предлагается разработать соответствующие изменения в законы, которые позволят использовать приложение, а не бумажный документ в красной корочке. Планируемый срок создания приложения - до 1 декабря 2020 года.

Чтобы оформить Мобильный идентификатор, москвичей пригласят в МФЦ для сдачи биометрических данных.

В прошлом году данный эксперимент уже был анонсирован. Как сообщают СМИ, согласно планам по цифровизации, бумажные паспорта могут перестать выдавать с 2022 года.