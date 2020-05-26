Депутаты попросили губернатора Петербурга 150 Га для кампуса СПбГУ Депутаты попросили губернатора Петербурга 150 Га для кампуса СПбГУ спецпроект
Санкт-Петербург +23 погода в Петербурге
Доллар 69.12
Евро 78.52
Юань 9.78
Общество

В Москве планируют провести эксперимент по замене паспорта на мобильный идентификатор

Общество
Минкомсвязи России предлагает провести эксперимент по использованию мобильного приложения вместо паспорта гражданина РФ.

Мобильный идентификатор предлагается использовать  для получения отдельных государственных и муниципальных услуг с 1 июля 2020 года. Эксперимент продлиться 18 месяцев. Далее полный отказ от бумажных паспортов может произойти для всех россиян.

"Провести с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года на территории города Москвы эксперимент по созданию, предоставлению, активации и применению мобильного приложения "Мобильный идентификатор" взамен основного документа, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории Российской Федерации, при предоставлении отдельных государственных, муниципальных и иных услуг", - приводит текст проекта постановления правительства, подготовленного минкомсвязи "Интерфакс".

Мобильный идентификатор может быть использован при оформлении проездных билетов, при взаимодействии с ФНС и МВД и т.д. 

До 1 июля МВД и Минкомсвязи предлагается разработать соответствующие изменения в законы, которые позволят использовать приложение, а не бумажный документ в красной корочке. Планируемый срок создания приложения - до 1 декабря 2020 года.

Чтобы оформить Мобильный идентификатор, москвичей пригласят в МФЦ для сдачи биометрических данных.

В прошлом году данный эксперимент уже был анонсирован. Как сообщают СМИ, согласно планам по цифровизации, бумажные паспорта могут перестать выдавать с 2022 года.

Темы:
Материалы по теме
Сообщи о важном
 
Человек города Человек города: Игорь, музыкант, 24 года Нужна ли в интернете цензура?
Самое читаемое

Фоторепортажи

Последние новости
© 2012–2020 ok-inform.ru - «Общественный контроль» Вся информация, размещенная на веб-сайте ok-inform.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и международными соглашениями. Использование материалов, объемом менее 500 знаков, возможно только с активной ссылкой на ok-inform.ru. Использование материалов, объемом более 500 знаков, возможно только с письменного разрешения редакции ok-inform.ru. Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет. 18+
Яндекс.Метрика