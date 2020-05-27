В закон об образовании приняты поправки о присвоении квалификационных разрядов, классов и категорий

Принятие поправок в закон об образовании связано с внедрением профессиональных стандартов, которые могут не предусматривать установление разрядов, классов, категорий.

Таким образом, документ о квалификации, полученный после профобучения подтверждает получение квалификации, а присвоение разряда, класса или категории будет указываться только при их наличии.

Ранее присвоение разряда, класса, категории по результатам обучения было обязательным.