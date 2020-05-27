Общество
В закон об образовании приняты поправки о присвоении квалификационных разрядов, классов и категорий
Принятие поправок в закон об образовании связано с внедрением профессиональных стандартов, которые могут не предусматривать установление разрядов, классов, категорий.
Таким образом, документ о квалификации, полученный после профобучения подтверждает получение квалификации, а присвоение разряда, класса или категории будет указываться только при их наличии.
Ранее присвоение разряда, класса, категории по результатам обучения было обязательным.
- Тарантино назвал лучший, по его мнению, фильм десятилетия
- В России растёт число безработных: в апреле уровень безработицы вырос на 1,1%
- Выпускникам измерят температуру: ЕГЭ будет проходить при участии медиков
- Минобрнауки сообщает об изменении сроков подачи документов для поступления в ВУЗ
- Владимир Путин назначил даты проведения Парада Победы и акции Бессмертный полк
- Рособрнадзор предложил новые даты ЕГЭ и конкурсов в ВУЗ-ы для выпускников 2020 года
- Вирусологи сообщили Владимиру Путину когда принимать решение о сокращении выходных
- ОГЭ для девятиклассников почти отменили, а сроки проведения ЕГЭ планируют перенести
- В Комитете по социальной политике рассказали, как пенсионерам получить дополнительные выплаты
- Режим самоизоляции в Петербурге продлят до июня