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Общество

В закон об образовании приняты поправки о присвоении квалификационных разрядов, классов и категорий

Общество
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон от 25 мая 2020 года № 158-ФЗ, уточняющий порядок присвоения квалификационных разрядов, классов и категорий для профессий и должностей, занятие которых требует прохождения профессионального обучения.

Принятие поправок в закон об образовании связано с внедрением профессиональных стандартов, которые могут не предусматривать установление разрядов, классов, категорий.

Таким образом, документ о квалификации, полученный после профобучения  подтверждает получение квалификации, а присвоение разряда, класса или категории будет указываться только при их наличии.

Ранее присвоение разряда, класса, категории по результатам обучения было обязательным.  

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