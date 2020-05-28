Выпускникам измерят температуру: ЕГЭ будет проходить при участии медиков

Выпускникам при входе в помещение для сдачи ЕГЭ будут мерить температуру тела и возможно выдавать средства индивидуальной защиты.

Медики будут не только ставить градусники, но и участвовать в дезинфекции аудиторий, где будут проходить ЕГЭ, сообщил Анзор Музаев.

Таким образом, школам рекомендовано иметь средства измерения температуры, маски и перчатки, но конечное решение о закупке средств индивидуальной защиты в регионах будут принимать сами.

-Региональный штаб сам принимает решение, что из них применять, исходя из эпидемиологической ситуации, — пояснил чиновник.