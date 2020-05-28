Общество
Выпускникам измерят температуру: ЕГЭ будет проходить при участии медиков
Выпускникам при входе в помещение для сдачи ЕГЭ будут мерить температуру тела и возможно выдавать средства индивидуальной защиты.
Медики будут не только ставить градусники, но и участвовать в дезинфекции аудиторий, где будут проходить ЕГЭ, сообщил Анзор Музаев.
Таким образом, школам рекомендовано иметь средства измерения температуры, маски и перчатки, но конечное решение о закупке средств индивидуальной защиты в регионах будут принимать сами.
-Региональный штаб сам принимает решение, что из них применять, исходя из эпидемиологической ситуации, — пояснил чиновник.
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